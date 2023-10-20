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Для школярів Харківщини створили перший мобільний клас безпеки: що це таке

20 жовтня, 2023 п'ятниця
13:20
Суспільство

Для школярів Харківщини за підтримки ЮНІСЕФ створили перший мобільний клас безпеки. Там дітям розповідатимуть про ключові правила безпеки під час війни

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це спільний проєкт для підвищення культури безпеки серед дітей від МВС України, ДСНС та Національної поліції України, створений за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. У мобільному класі сапери, пожежники, рятувальники, поліціянти й інші спеціалісти будуть розповідати дітям про ключові правила безпеки в мирному житті та під час війни", - написав він.

За словами чиновника, клас має сучасне обладнання для інтерактивних занять, а саме стенди, LED-екран, презентації, ігрові навчальні матеріали, уніформу для рятувальників і поліцейських. Також тут є інтернет, генератор, санвузол. Окрім того, у приміщенні вдосталь питної води.

Синєгубов назвав цей проєкт надзвичайно актуальним для регіону.

"Особливо важливо роз'яснювати проблематику мінної небезпеки серед дітей у найвіддаленіших громадах області, оскільки клас буде проводити й виїзні заняття", - написав він.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. А уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування упродовж наступних 4 років.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.

ЮНІСЕФ
Війна з Росією
Харківщина
Олег Синєгубов
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