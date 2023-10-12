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Головна Економіка Україна отримає €100 млн на гуманітарне розмінування від Швейцарії

Україна отримає €100 млн на гуманітарне розмінування від Швейцарії

12 жовтня, 2023 четвер
11:47
Економіка

Уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування упродовж наступних 4 років

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України. 

Про допомогу оголосили під час зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом, яка відбулася у межах Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка проходила у Хорватії.

Під час зустрічі вони також обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України у сфері розмінування.

Як розповіла Свириденко, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. Спершу обстежують критичну інфраструктуру, зокрема, газогони та лінії електропередач, далі - домівки громадян. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, а вже потім переходять до лісів та надводно-підводного розмінування. . 

"Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не в змозі. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері", - зазначила Свириденко.

Кассіс вказав, що його країна налаштована тісно співпрацювати з українським урядом в питаннях гуманітарного розмінування.

  • Раніше про допомогу Україні у гуманітарному розмінуванні оголосили ще дві країни: Іспанія виділить 1,5 мільйона євро, а Хорватія 5 мільйонів євро. 
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