Україна отримає €100 млн на гуманітарне розмінування від Швейцарії

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Про допомогу оголосили під час зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом, яка відбулася у межах Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка проходила у Хорватії.

Під час зустрічі вони також обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України у сфері розмінування.

Як розповіла Свириденко, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. Спершу обстежують критичну інфраструктуру, зокрема, газогони та лінії електропередач, далі - домівки громадян. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, а вже потім переходять до лісів та надводно-підводного розмінування. .

"Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не в змозі. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері", - зазначила Свириденко.

Кассіс вказав, що його країна налаштована тісно співпрацювати з українським урядом в питаннях гуманітарного розмінування.