Хорватія та Іспанія нададуть Україні €6,5 млн на потреби гуманітарного розмінування

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Про допомогу країни оголосили під час Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії. На ній були присутні представники понад 40 іноземних держав - міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій.

"Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні", - повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона подякувала партнерам за надану допомогу і наголосила, що гуманітарне розмінування - це одна з умов відновлення та подальшого економічного зростання України.