Хорватія та Іспанія нададуть Україні €6,5 млн на потреби гуманітарного розмінування
Україна отримає 6,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування від урядів Хорватії та Іспанії
Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.
Про допомогу країни оголосили під час Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії. На ній були присутні представники понад 40 іноземних держав - міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій.
"Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні", - повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона подякувала партнерам за надану допомогу і наголосила, що гуманітарне розмінування - це одна з умов відновлення та подальшого економічного зростання України.
- Днем раніше, 10 жовтня, міністерка економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування. Особливості угоди включають передачу технічного досвіду та спеціального обладнання для безпеки, а також освітні програми для цивільного населення та розвиток можливостей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе