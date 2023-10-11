Хорватія допоможе Україні з розмінуванням: підписано угоду
Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування
Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.
"Хорватам не потрібно розповідати, що таке війна, що таке агресія: порівняно не так давно Хорватія відчула це на собі. А наслідки відчуває й досі: адже міни та снаряди, що не вибухнули, не знають про закінчення війни. Хорватія пройшла важкий та довгий шлях подолання наслідків. І сьогодні Україні потрібен досвід Хорватії в сфері розмінування і в сфері реконструкції та відновлення", - заявила Свириденко.
Вона зазначила, що особливості угоди включають передачу технічного досвіду та спеціального обладнання для безпеки, а також освітні програми для цивільного населення та розвиток можливостей.
"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - сказала міністр.
Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців у сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.
- У понеділок, 31 липня, Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Також хорватський уряд пожертвував 1 млн євро на розмінування територій.
- Також 22 серпня президент України у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах, провів зустрічі із президенткою Єврокомісії, президентом Сербії, прем’єр-міністрами Болгарії, Хорватії та Північної Македонії.
- Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 22 серпня, заявив, що його країна виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 млн євро.
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