Хорватія допоможе Україні з розмінуванням: підписано угоду

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

"Хорватам не потрібно розповідати, що таке війна, що таке агресія: порівняно не так давно Хорватія відчула це на собі. А наслідки відчуває й досі: адже міни та снаряди, що не вибухнули, не знають про закінчення війни. Хорватія пройшла важкий та довгий шлях подолання наслідків. І сьогодні Україні потрібен досвід Хорватії в сфері розмінування і в сфері реконструкції та відновлення", - заявила Свириденко.

Вона зазначила, що особливості угоди включають передачу технічного досвіду та спеціального обладнання для безпеки, а також освітні програми для цивільного населення та розвиток можливостей.

"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - сказала міністр.

Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців у сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.