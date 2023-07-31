Про це він написав у twitter.

Очільник МЗС Хорватії вже відвідав Гостомель у Київській області.

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ - Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", - написав Радман.

Посадовець вважає надзвичайно важливим забезпечення безперебійності роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитсадка.