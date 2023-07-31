До України з візитом прибув очільник МЗС Хорватії
У понеділок, 31 липня, міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман прибув до України
Про це він написав у twitter.
Очільник МЗС Хорватії вже відвідав Гостомель у Київській області.
"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ - Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", - написав Радман.
Посадовець вважає надзвичайно важливим забезпечення безперебійності роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитсадка.
- Раніше парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.
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