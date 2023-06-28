Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу
Про це він повідомив у Twitter.
"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.
Президент подякував країні за це рішення і наголосив, що воно - історичне.
"Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля - ні минулими, ні сучасними", - написав Зеленський.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив вдячність країнам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. Він закликав інші країни приєднуватися, адже визнання "вшановує памʼять жертв і застерігає майбутні покоління від повторення злочину геноциду".
За словами Кулеби, вже 27 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. До листопада 2022 року таких країн було 12. Завдяки системній роботі Української держави за сім місяців приєдналися ще 15 країн.
- 15 червня уряд Хорватії висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору геноцидом українського народу.
- Також це зробили ще 31 країна та дві міжнародні організації: Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Європарламент та Балтійська Асамблея.
- 20 червня парламент Словаччини визнав Голодомор актом геноциду українського народу.
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