Про це він повідомив у Twitter.

"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Президент подякував країні за це рішення і наголосив, що воно - історичне.

"Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля - ні минулими, ні сучасними", - написав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив вдячність країнам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. Він закликав інші країни приєднуватися, адже визнання "вшановує памʼять жертв і застерігає майбутні покоління від повторення злочину геноциду".

За словами Кулеби, вже 27 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. До листопада 2022 року таких країн було 12. Завдяки системній роботі Української держави за сім місяців приєдналися ще 15 країн.