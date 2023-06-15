Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українців: слово за парламентом
Хорватський уряд 15 червня висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це пише HRT.
Як оголосив на урядовому засіданні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, "ми підтримуємо ініціативу, розпочату групами хорватського парламенту".
Державний секретар хорватського Міністерства закордонних справ Зденко Лучич заявив, що парламентська ініціатива передбачає визнання Голодомору злочином геноциду проти українського народу.
Наразі незрозуміло, коли саме парламент Хорватії буде розглядати відповідну декларацію.
Відзначимо, що вже понад 30 країн визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- Нагадаємо, 13 червня парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу, 25 травня парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору. 23 травня декларацію про це ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив сенат Франції.
- Також це зробили ще 27 країн та дві міжнародні організації: Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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