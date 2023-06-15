Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українців: слово за парламентом

Про це пише HRT.

Як оголосив на урядовому засіданні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, "ми підтримуємо ініціативу, розпочату групами хорватського парламенту".

Державний секретар хорватського Міністерства закордонних справ Зденко Лучич заявив, що парламентська ініціатива передбачає визнання Голодомору злочином геноциду проти українського народу.

Наразі незрозуміло, коли саме парламент Хорватії буде розглядати відповідну декларацію.

Відзначимо, що вже понад 30 країн визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.