Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це у Twitter пише Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який привітав історичне рішення люксембурзьких депутатів.

"Цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати", – написав він у Twitter.

"Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає Голодомор в Україні 30-х років геноцидом", – йдеться у повідомленні парламенту Люксембургу у Twitter.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Нагадаємо, 25 травня парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.23 травня декларацію про це ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив Сенат Франції.