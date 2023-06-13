Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу
Палата депутатів Люксембургу у вівторок ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це у Twitter пише Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який привітав історичне рішення люксембурзьких депутатів.
"Цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати", – написав він у Twitter.
"Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає Голодомор в Україні 30-х років геноцидом", – йдеться у повідомленні парламенту Люксембургу у Twitter.
Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.
Нагадаємо, 25 травня парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.23 травня декларацію про це ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив Сенат Франції.
- Також це зробили ще 27 країн та дві міжнародні організації: Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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