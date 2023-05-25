Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламент Великої Британії у четвер, 25 травня, ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це пише DW.
Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Воно не є обов'язковим для британського уряду.
Авторка резолюції, консерваторка Полін Летем розглядає це рішення як послання президенту Росії у зв'язку з розв'язаною війною проти України.
"Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити українську націю і концепцію української ідентичності", - заявила вона.
Держсекретар міністерства закордонних справ Великобританії Лео Докерті назвав рішення парламенту "цілком зрозумілим", але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду.
У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.
- Нагадаємо, 23 травня декларацію про визнання голодомору геноцидом українського народу ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив Сенат Франції.
- Також це зробили ще 27 країн та дві міжнародні організації: Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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