Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це пише DW.

Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Воно не є обов'язковим для британського уряду.

Авторка резолюції, консерваторка Полін Летем розглядає це рішення як послання президенту Росії у зв'язку з розв'язаною війною проти України.

"Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити українську націю і концепцію української ідентичності", - заявила вона.

Держсекретар міністерства закордонних справ Великобританії Лео Докерті назвав рішення парламенту "цілком зрозумілим", але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.