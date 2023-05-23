Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у вівторок, 23 травня, Словенія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу
Про це він написав у twitter.
Глава МЗС зазначає, що це важливий крок, аби досягти пам'яті та справедливості.
"Вдячний Словенії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Сьогоднішній крок допомагає досягти двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися", - пише Кулеба.
- Французький сенат у середу, 17 травня, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та закликав уряд ухвалити таке ж рішення.
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