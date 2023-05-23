Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це він написав у twitter.

Глава МЗС зазначає, що це важливий крок, аби досягти пам'яті та справедливості.

"Вдячний Словенії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Сьогоднішній крок допомагає досягти двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися", - пише Кулеба.