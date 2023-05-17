Про це йдеться в резолюції, опублікованій на сайті французького сенату.

За це рішення проголосували 327 із 343 сенаторів, 16 висловилися проти.

У документі зазначено, що "між 1932 і 1933 роками радянський режим методично організовував знищення голодом – або Голодомор – кількох мільйонів українців". Резолюція наголошує також, що організований голод мав на меті заперечення української ідентичності та зникнення української нації, з огляду на депортації та систематичні розстріли десятків тисяч селян та культурних еліт, які їх підтримували, заборону селянам знаходити притулок у містах, щоб врятуватися від голодної смерті та вивезення сотень тисяч українських дітей до Росії з метою їх русифікації.

Також резолюція містить заклик до уряду Франції "офіційно визнати голод, депортацію та винищення, методично організовані радянською владою проти мільйонів українців у 1932 та 1933 роках, геноцидом". А крім того, "публічно засудити геноцид, вчинений радянською владою проти українського сільського населення у 1932 та 1933 роках".

Також про це рішення сенату Франції повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Французький сенат визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими", – прокоментував Кулеба.