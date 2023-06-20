Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
У вівторок, 20 червня, парламент Словаччини визнав Голодомор актом геноциду українського народу
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - йдеться у його дописі у твіттері.
- Нагадаємо, 15 червня уряд Хорватії висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору геноцидом українського народу.
- Також це зробили ще 31 країна та дві міжнародні організації: Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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