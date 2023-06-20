Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - йдеться у його дописі у твіттері.