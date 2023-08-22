Хорватія надасть Україні пакет військової допомоги на 30€ млн

Про це пише HRT.

"Ми щойно завершили зустріч з українським президентом і ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України. Ми, звичайно, продовжуватимемо політичну та військову допомогу", - сказав Пленкович.

Він додав, що представить новий пакет військової допомоги Україні сумою близько 30 мільйонів євро на засіданні уряду в четвер.

Прем'єр Хорватії також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, у якому Хорватія має великий досвід.

Крім того, лідери країн обговорили плани використовування хорватських портів для експорту зерна з України.

"Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною.