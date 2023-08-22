Хорватія надасть Україні пакет військової допомоги на 30€ млн
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 22 серпня, заявив, що його країна виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 млн євро
Про це пише HRT.
"Ми щойно завершили зустріч з українським президентом і ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України. Ми, звичайно, продовжуватимемо політичну та військову допомогу", - сказав Пленкович.
Він додав, що представить новий пакет військової допомоги Україні сумою близько 30 мільйонів євро на засіданні уряду в четвер.
Прем'єр Хорватії також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, у якому Хорватія має великий досвід.
Крім того, лідери країн обговорили плани використовування хорватських портів для експорту зерна з України.
"Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив прем'єр-міністр.
За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною.
- У понеділок, 31 липня, Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Також хорватський уряд пожертвував 1 млн євро на розмінування територій.
- Також 22 серпня президент України у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах, провів зустрічі із президенткою Єврокомісії, президентом Сербії, прем’єр-міністрами Болгарії, Хорватії та Північної Македонії.
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