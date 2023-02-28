На фронт потрібен тепловізор!
Пам'ятаєте, як Путін говорив про бригаду "Едельвейс"? Це - нічний і денний жах для кремлівського діда
Ведучі телеканалу Еспресо Анна-Єва Мельник та Олександр Ващук закликають долучитися до збору на тепловізор для 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" (Бахмутський напрямок).
Ціль: 80 000 грн.
Кожен, хто закине в банку 200 гривень та більше, візьме участь у розіграші футболки FC Minaj з автографами футболістів (Того самого Минаю).
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