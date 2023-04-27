Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З'явилась інформація про конфлікт на фронті між двома приватними військовими структурами, існування яких юридично заборонено в Росії - між ПВК Вагнера й так званою компанією Потік, яка створена за гроші "Газпрому". Таких військових компаній в Росії стає все більше", - зауважив Ягун.

За словами ексзаступника Голови СБУ, починається дефрагментація не тільки силового блоку, а й суспільства та влади РФ.

"Аксьонов зробив собі компанію у Криму. Кожен губернатор та російські олігархи теж намагаються зробити якусь охоронну фірму з автоматами. Це означає дефрагментацію силового блоку на маленькі острівки", - підкреслив Ягун.