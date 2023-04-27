На фронті трапився конфлікт між двома приватними військовими структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
Ексзаступник Голови СБУ генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч Віктор Ягун зазначив, що в Росії почалася дефрагментація силового блоку на маленькі острівки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З'явилась інформація про конфлікт на фронті між двома приватними військовими структурами, існування яких юридично заборонено в Росії - між ПВК Вагнера й так званою компанією Потік, яка створена за гроші "Газпрому". Таких військових компаній в Росії стає все більше", - зауважив Ягун.
За словами ексзаступника Голови СБУ, починається дефрагментація не тільки силового блоку, а й суспільства та влади РФ.
"Аксьонов зробив собі компанію у Криму. Кожен губернатор та російські олігархи теж намагаються зробити якусь охоронну фірму з автоматами. Це означає дефрагментацію силового блоку на маленькі острівки", - підкреслив Ягун.
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