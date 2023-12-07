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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб

7 грудня, 2023 четвер
08:01
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на семи напрямках. Натомість на фронті відбулося 91 боєзіткнення. ЗСУ знищили 1120 окупантів

Про це 7 грудня повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 336 230 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 5618 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 482 (+26)
  • артилерійських систем – 8045 (+21)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
  • крилатих ракет ‒ 1571 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1156 (+3).

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 91 боєзіткнення, найбільше ворог атакував на Авдіївському напрямку

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 2 ракетних і 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59. Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили склад боєприпасів і два артзасоби ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

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