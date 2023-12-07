Атака Росії у ніч на 7 грудня: "шахеди" з півдня рушили на Одещину та захід України

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 22:00 про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА попередили у Херсонській та Миколаївській областях. Згодом до них додалась Кіровоградщина, звідки "шахеди" попрямували на у північному напрямку Черкащину, а згодом на Вінниччину та Хмельниччину. Під особливою небезпекою Староконстянтинів.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у facebook, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи.

"Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні чиновника.

Пізніше він додав, що станом на 01:35 про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

О 23:00 стало відомо про ракетну небезпеку на Харківщині. Вже через 15 хвилин пролунав відбій загрози.

Друга група ворожих безпілотників з Чорного моря атакувала Одеську область, зокрема Ренні, а звідти попрямувала на захід..