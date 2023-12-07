Атака Росії у ніч на 7 грудня: "шахеди" з півдня рушили на Одещину та захід України
Ворог близько 22:00 6 грудня запустив з півдня ударні безпілотники – дрони рухаються на північ та захід, досягнувши Вінниччини та Хмельниччини
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Близько 22:00 про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА попередили у Херсонській та Миколаївській областях. Згодом до них додалась Кіровоградщина, звідки "шахеди" попрямували на у північному напрямку Черкащину, а згодом на Вінниччину та Хмельниччину. Під особливою небезпекою Староконстянтинів.
Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у facebook, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи.
"Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні чиновника.
Пізніше він додав, що станом на 01:35 про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.
О 23:00 стало відомо про ракетну небезпеку на Харківщині. Вже через 15 хвилин пролунав відбій загрози.
Друга група ворожих безпілотників з Чорного моря атакувала Одеську область, зокрема Ренні, а звідти попрямувала на захід..
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.8 Купівля 36.8Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе