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Головна Війна з Росією На фронті відбулося понад 20 боєзіткнень, майже 10 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки, - Генштаб

На фронті відбулося понад 20 боєзіткнень, майже 10 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки, - Генштаб

18 вересня, 2023 понедiлок
19:47
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом доби, 18 вересня, відбулось понад 20 бойових зіткнень на основних напрямках фронту, майже 10 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження противника

Своєю чергою підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських засобів та пункт управління противника.

За ніч українська ППО знищила 18 з 24 ворожих "шахедів", якими ворог атакував Україну

Силами та засобами Повітряних Сил також було знищено всі 17 крилатих ракет, якими ворог обстріляв нашу країну.

Загалом, впродовж доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна ситуація по напрямках:

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених  пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Гірки, Павлівка, Високе, Попівка Сумської області та Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Копанки, Шийківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Новосадового Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Миколаївка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили низку атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Маркове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Калинове, Олександропіль, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали такі населені пункти як Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Козацьке, Микільське та Томина Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. 

  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про прорив лінії оборони окупантів у районі Бахмута.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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