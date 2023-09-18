У районі Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони ворога, тривають бої, - Сирський

Про це повідомляє Мілітарі Медіа Центр.

"Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки. У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви", - йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що загальна обстановка на східному напрямку залишається складною, ворог не полишає своїх намірів поновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках і активно готується до цього.

Крім того, Сирський повідомив, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найпідготовленіших і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Що відомо про бої під Бахмутом

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.