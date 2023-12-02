Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті за добу відбулося 84 боєзіткнення, ЗСУ тримають оборону Авдіївки, - Генштаб

На фронті за добу відбулося 84 боєзіткнення, ЗСУ тримають оборону Авдіївки, - Генштаб

2 грудня, 2023 субота
07:15
Війна з Росією ЗСУ Бахмут

Минулої доби російські війська штурмували на п'яти напрямках фронту та намагалися оточити Авдіївку Донецької області, проте Сили оборони України відбили низку ворожих атак

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безрезультатні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни атакували Україну ракетами і дронами, Сили оборони уразили 3 райони скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 23 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника.

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією вступила в нову фазу. Крім цього, лідер держави задоволений, що ЗСУ не відступають перед російськими військами.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
повітряна тривога
1 грудня, 2023 п'ятниця
У Києві та низці областей лунала тривога: росіяни зранку запустили БПЛА
1 грудня, 2023 п'ятниця
Капітан ЗСУ Прозапас розповів про головне завдання Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
30 листопада, 2023 четвер
У Defense Express припустили, коли чекати F-16 в Україні
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.92
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 грудня
07:51
Естонія
Уряд Естонії шукає способи для депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ
07:38
КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників вважатиметься оголошенням війни
07:35
Огляд
Дофамінове місто, холодні бунти і справжній король сексу – 5 екзотичних книг, які варті вашої уваги
06:54
Девід Петреус
Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 
06:39
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Розкидається людським м’ясом, щоб захопити Україну": Кірбі про рішення Путіна збільшити російську армію
06:25
путін та шойгу
В ISW розповіли, для чого військове керівництво РФ бреше про "активну оборону" Авдіївки
05:59
ОБСЄ Мальта Естонія Сергій Лавров
Компроміс з РФ: обрано країну, яка головуватиме в ОБСЄ у 2024 році
05:35
На фото: WhatsApp
В армії РФ скаржаться на WhatsApp: збільшує загрозу ударів від ЗСУ, - ISW
05:07
Панда
Провал панда-дипломатії: Британія повернула Китаю останніх панд з зоопарків Заходу
04:39
Білий Дім
Білий дім закликав конгрес США негайно виділити кошти для України
04:11
ЄС вимагає у Meta пояснень щодо запобігання сексуальним домаганням до дітей в Instagram
03:43
Єнс Столтенберг і Ерджем Ердоган
Столтенберг вкотре закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО
03:15
сектор Гази
Армія Ізраїлю ліквідувала декілька осередків ХАМАС у секторі Гази
02:47
голлівуд кіно світ
Актор зі "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді
02:20
Київ ДТП
У центрі Києва п'яний іноземець влаштував смертельну ДТП
01:52
Чехія Україна
Парламент Чехії продовжив тимчасовий захист для біженців з України
01:24
Байкало-Амурська магістраль
США не допомагають Україні у атаках всередині РФ: Білий дім відхрестився від вибухів на БАМі
00:56
пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
Судно з Китаю пошкодило газогін у Балтійському морі навмисне, - уряд Фінляндії
00:28
Посол України Цимбалюк переконав частину членів ОБСЄ бойкотувати Лаврова, - ЗМІ
00:17
Київ, НСК Олімпійський
Кабмін доручив міністерствам та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на спортивні події
2023, п'ятниця
1 грудня
23:52
фейк
"На кордоні України та Молдови починається блокада": російські фейки за 1 грудня
23:45
Ентоні Блінкен
"Все це має призвести до створення держави для палестинців": Блінкен про післявоєнний статус Гази
23:21
Ірина Верещук
"Штучно створене тло": Верещук заявила, що між політичним та військовим керівництвом немає жодних конфліктів
23:17
Жіноча збірна України з гандболу
Жіноча збірна України програла Іспанії на ЧС з гандболу
22:52
Віктор Муженко
"Проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, "на раз-два": генерал Муженко висловився про Залужного та Зеленського
22:44
Естонія
ЄС має випустити військові облігації для підтримки власної оборони та України, - прем'єрка Естонії
22:14
Бельгія
Суд у Бельгії зобов'язав країну скоротити шкідливі викиди удвічі до 2030 року
22:09
фейк фейкові новини
"Від 200 до 500 тис. українців втратили кінцівки через війну": росіяни запустили новий фейк
22:03
Микола Княжицький
Княжицький про прикордонну кризу: Наші уряди мало зробили для її вирішення
22:03
Оновлено
сирена
Росіяни запустили "шахеди": БПЛА атакували Одещину
21:55
Ексклюзив
Єрмак, Зеленський і Кіссінджер
Єрмак через причетність до критики Залужного б'є по репутації самого Зеленського, - нардеп Лапін
21:52
українська дитина
Двох малолітніх дітей з батьками вдалось врятувати з тимчасово окупованих територій
21:48
Аеропорт "Бориспіль"
Як тільки будуть відповідні умови: в ОП заявили, що аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні
21:46
Аналітика
Сергій Згурець
Показники втрат мають зростати: 50 тис. окупантів на місяць - єдиний шлях показати, що мобілізація РФ не лякає ЗСУ. Воєнні підсумки тижня
21:43
Дональд Туск
Вибори в Польщі: Туск заявив, що його уряд, імовірно, складе присягу вже наступного тижня
21:13
прапор Білорусі
Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі: одна з причин - депортація українських дітей
21:05
Тисячолітня похилена вежа в Болоньї може обвалитися, об'єкт переведено у стан "підвищеної готовності"
20:39
Володимир Путін
Путін підписав указ про збільшення армії РФ на 170 тис. осіб
20:37
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Порушення у справі Жеваго - маркер неспроможності судової системи забезпечити право на захист, - адвокат
20:27
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Протягом доби на фронті відбулось 67 боєзіткнень, Сили оборони відбили 50 атак на чотирьох напрямках, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV