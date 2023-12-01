"Задоволений, що ми не відступаємо в бою з другою армією світу": Зеленський заявив про перехід війни в нову фазу

Про це він заявив в інтерв'ю АР.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому - це нова фаза війни", - сказав президент.

За його словами, зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не приніс бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил.

Однак, попри невдачі, Зеленський сказав, що Україна не здасться: "Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (найкращою) армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволеним, але я також не можу занадто скаржитися".