На фронті загинув румунський доброволець, який воював за Україну

Про це пише RJ.

Зазначається, що Віттман пішов добровольцем рік назад, до цього він 5 років проходив спеціальні підготовчі тренування. В Україні він познайомився зі своєю коханою Іванною.

"Ти віддав своє життя за Україну, за війну, яка не мала бути твоєю, але ти був тут, щоб у нас було майбутнє", - написала вона у соцмережах.

"Він хотів творити справедливість, творити добро в цьому світі. Після закінчення контракту в Легіоні так випадково почалася війна в Україні. Оскільки в нього вже був досвід, він йшов допомагати простим людям, дітям, старим", – розповіла подруга загиблого Рената Замборі.

За словами представників бойової групи "Getica", що складається з румуномовних бійців в Україні, Рудольф Віттманн є першим громадянином Румунії, який загинув у війні Росії проти України.