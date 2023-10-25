На фронті загинув румунський доброволець, який воював за Україну
В Україні на фронті загинув воїн Інтернаціонального батальйону з Румунії, 27-річний Рудольф Віттман
Про це пише RJ.
Зазначається, що Віттман пішов добровольцем рік назад, до цього він 5 років проходив спеціальні підготовчі тренування. В Україні він познайомився зі своєю коханою Іванною.
"Ти віддав своє життя за Україну, за війну, яка не мала бути твоєю, але ти був тут, щоб у нас було майбутнє", - написала вона у соцмережах.
"Він хотів творити справедливість, творити добро в цьому світі. Після закінчення контракту в Легіоні так випадково почалася війна в Україні. Оскільки в нього вже був досвід, він йшов допомагати простим людям, дітям, старим", – розповіла подруга загиблого Рената Замборі.
За словами представників бойової групи "Getica", що складається з румуномовних бійців в Україні, Рудольф Віттманн є першим громадянином Румунії, який загинув у війні Росії проти України.
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