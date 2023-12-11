На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко

Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.

"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий, - написала вона.

Орєхова зазначила, що дату прощання з Андрієм напише пізніше. У коментарях до допису користувачі залишають слова підтримки і співчуття родині загиблого військового.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Фото: Андрій Павленко / фейсбук

Український актор Олесь Каціон також написав у соцмережі, що Павленко був талановитим актором, режисером-документалістом, військовослужбовцем ЗСУ, люблячим батьком та справжнім патріотом України.



"Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав. Прощання з Андрієм, дату та місце буду уточнювати і повідомляти", - зазначив актор.

Відомо, що Андрій Павленко знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" та інших.