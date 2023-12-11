На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
У неділю, 10 грудня, стало відомо про загибель українського актора і режисера Андрія Павленка. Чоловік захищав Україну на фронті
Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.
"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий, - написала вона.
Орєхова зазначила, що дату прощання з Андрієм напише пізніше. У коментарях до допису користувачі залишають слова підтримки і співчуття родині загиблого військового.
У Павленка залишилось двоє дітей.
Фото: Андрій Павленко / фейсбукУкраїнський актор Олесь Каціон також написав у соцмережі, що Павленко був талановитим актором, режисером-документалістом, військовослужбовцем ЗСУ, люблячим батьком та справжнім патріотом України.
"Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав. Прощання з Андрієм, дату та місце буду уточнювати і повідомляти", - зазначив актор.
Відомо, що Андрій Павленко знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" та інших.
- Напередодні після поранення на фронті помер актор Василь Кухарський – виконавець ролі козака Максима Оси у фільмі "Максим Оса і золото песиголовця".
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