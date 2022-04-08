На Каховському водосховищі окупанти розстріляли човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Вілкул.



"Приблизно о 10-й ранку, орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області. Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега", - написав Вілкул.



У човні було 14 людей. Троє дітей та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. 13-річна дитина померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні, а двоє зникли безвісти.



"Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - завершив звіт Олександр Вілкул.





Нагадаємо, 7 квітня депутат облради Сергій Хлань повідомив, що у Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова.

7 квітня в одному зі сіл Херсонської області російські загарбники згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю.

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