На Каховському водосховищі окупанти розстріляли човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини
Російські військові з "Градів" розстріляли на Каховському водосховищі човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Вілкул.
"Приблизно о 10-й ранку, орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області. Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега", - написав Вілкул.
У човні було 14 людей. Троє дітей та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. 13-річна дитина померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні, а двоє зникли безвісти.
"Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - завершив звіт Олександр Вілкул.
- Нагадаємо, 7 квітня депутат облради Сергій Хлань повідомив, що у Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова.
- 7 квітня в одному зі сіл Херсонської області російські загарбники згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе