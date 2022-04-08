На Херсонщині росіяни згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Вілкул.



"Є новини, від яких кров холоне у жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонщини, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - написав голова ВА Кривого Рогу.





Нагадаємо, 7 квітня депутат облради Сергій Хлань повідомив, що у Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова.

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