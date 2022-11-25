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На Харківщині ексгумували ще два тіла чоловіків, яких убили росіяни

25 листопада, 2022 п'ятниця
05:48
Кримінал Ексгумація тіл Харківщина

У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Тіла знайшли біля лісосмуги у Подалах - селі Куп‘янського району - 24 листопада. Це чоловіки 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові РФ.

Місцеві повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього було чути автоматну чергу.

На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови. Ексгумовані тіла направлені для проведення судово-медичних експертиз.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу), розпочато досудове розслідування.

  • 14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.

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Росія
російська армія
війна з Росією
Харківщина
злочини проти людства
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