На Харківщині лінію фронту віддалили, але ракетні удари не припинилися, - командир загону ССО "Азов-Харків" Сидоренко
Командир загону ССО "Азов-Харків" Анатолій Сидоренко розповів, що на Харківщині ворог обороняється та використовує засоби дальнього ураження
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Харків та область продовжують обстрілювати. Війна триватиме. Ситуація на лінії фронту спокійніше не стає. Ворог обороняється та використовує артилерію і засоби дальнього ураження", - наголосив Сидоренко.
Також командир загону ССО "Азов-Харків" додав, що ворог обстрілює цивільних та військових.
"Коли ми в Харківському напрямку пішли в контрнаступ, то ворога відігнали й віддалили лінію фронту. Вороже РСЗВ (реактивна система залпового вогню, - Ред.) вже не всюди дістає. Але росіяни запускають ракети з будь-якого міста РФ. ПВО у нас не працює так гарно, як в Ізраїлі. Удари приходять по місту, по цивільних об'єктах, по військових", - підкреслив Сидоренко.
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