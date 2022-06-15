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Головна війна з Росією На Харківщині ЗСУ завдають контрударів та звільняють деякі населені пункти на околицях Ізюма, - депутат Ізюмської міськради
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На Харківщині ЗСУ завдають контрударів та звільняють деякі населені пункти на околицях Ізюма, - депутат Ізюмської міськради

15 червня, 2022 середа
12:32
війна з Росією На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник переконаний, Збройні сили України та сили територіальної оборони впевнено тримають оборону на Ізюмському напрямку, попри великі скупчення військ ворога. Також наші війська завдають контрударів і поступово переходять до контрнаступу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої. Російські окупанти так само намагаються просуватись в бік міста Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ в зоні операції об’єднаних сил. Проте ЗСУ та сили ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма. Це такі села як Співаківка і Заводи, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Сподіваємось, нашим військовим вдасться закріпитись на цих рубежах і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма", - наголосив Стрельник.

Депутат додав, що попри те, що на Ізюмському напрямку є велика кількість окупантів, вони деморалізовані. Натомість українське військо вмотивоване та готується до подальшого контрнаступу.

"Російські загарбники зараз постійно маневрують, деякі сили вони перекидають на Сєверодонецький, на Лиманський напрямки. Також подекуди заходять їхні резерви. Тож важко оцінити, скільки саме окупантів перебуває на Ізюмському плацдармі. Проте це близько від 20-25 батальйонно-тактичних груп, які складають серйозну загрозу для нашої армії. Проте все ж в Ізюмі противник деморалізований, натомість наше військо повністю вмотивоване, щоб продовжити свій контрнаступ", - зазначив він. 

 

  • Під Ізюмом загинув лідер ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідник Холодноярської бригади Роман Ратушний. З перших днів повномасштабної війни хлопець захищав Київ, а потім брав участь у визволенні Тростянця
     

  • Біля Ізюму Харківської області точаться бої, а в місті залишається близько 15 тисяч цивільних, росіяни не дають провести евакуацію
     


     

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