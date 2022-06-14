В Ізюмі залишаються близько 15 тис. цивільних, окупанти не дозволяють евакуацію і відкриття гумкоридорів, - депутат міськради
Біля Ізюму Харківської області точаться бої, а в місті залишається близько 15 тисяч цивільних, росіяни не дають провести евакуацію
Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.
"В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону", – розповів він.
За даними Стрельника, цивільні у самому Ізюмі, відрізані від можливості отримати гумдопомогу та евакуюватися.
"За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тис. цивільних жителів (переважно жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги, а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед - хворих, які не можуть отримати меддопомогу", – наголосив Стрельник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе