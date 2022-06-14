English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ізюмі залишаються близько 15 тис. цивільних, окупанти не дозволяють евакуацію і відкриття гумкоридорів, - депутат міськради

В Ізюмі залишаються близько 15 тис. цивільних, окупанти не дозволяють евакуацію і відкриття гумкоридорів, - депутат міськради

14 червня, 2022 вiвторок
20:41
війна з Росією Ізюм, Харківська область

Біля Ізюму Харківської області точаться бої, а в місті залишається близько 15 тисяч цивільних, росіяни не дають провести евакуацію

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону", – розповів він.

За даними Стрельника, цивільні у самому Ізюмі, відрізані від можливості отримати гумдопомогу та евакуюватися.

"За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тис. цивільних жителів (переважно жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги, а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед - хворих, які не можуть отримати меддопомогу", – наголосив Стрельник.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харківська область
евакуація
Військові новини
гуманітарна допомога
Ізюм
Читайте також:
окупант
13 червня, 2022 понедiлок
"У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили": рашист про втрати на фронті, - розвідка
дистанційне навчання у школах
13 червня, 2022 понедiлок
В українських школах продовжується навчання, лише чотири області пішли на канікули
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
13 червня, 2022 понедiлок
На Півдні ворог уже розпочав робити інженерні споруди, турбуючись про свою безпеку. Колонка Сергія Згурця
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.28
    Купівля 34.28
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.65
    Продаж 36.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
14 червня
21:18
ООН
ООН підтвердила загибель майже 4,5 тис. цивільних в Україні з 24 лютого
21:00
ракета для Байрактара
Міноборони Литви замовило боєприпаси для Bayraktar, який був переданий Україні
20:57
Словенія
Посол Словенії повернувся до Києва
20:45
Наживо
Україна - Ірландія. Футбол. Ліга Націй. Чи залишимося лідерами групи?
20:18
Путін
Путін досі планує захопити значну частину України, - Пентагон
19:59
зерно хліб пшениця елеватор
США допоможуть Україні збудувати тимчасові зерносховища у прикордонних регіонах, - Байден
19:57
Олексій Чернишов
Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Окупанти порушили 5 фундаментальних принципів безпеки експлуатації Запорізької АЕС, - експертка з атомної енергетики Кошарна
19:25
Ресторатори активно підтримують українських оборонців
19:24
ЗСУ збили літак
Україна контролює свій повітряний простір: російська авіація два місяці не наважується залітати на нашу територію, - Повітряні сили ЗСУ
19:16
Common Help UA: благодійний фонд "Повір у себе" передав для людей з інвалідністю гуманітарну допомогу
19:14
свіжі овочі
На Херсонщині окупанти вимагають від аграріїв віддавати до 70% врожаю вдесятеро дешевше роздрібної ціни, - голова облради
19:06
Графік національного мультипредметного тесту (НМТ)
Українські випускники можуть здати мультипредметний тест у двох американських містах
19:04
На фото військовослужбовці ЗСУ
Ворог веде штурмові дії у Сєверодонецьку, біля Рубіжного і Золотого, бої тривають, - Генштаб
18:46
Військова журналістика
Росія ввела санкції проти представників ВПК та провідних медіа Великої Британії
18:38
виставка Макса Левіна в Румунії
У Румунії відкрили виставку військового фотожурналіста Макса Левіна
18:36
"Коли феєрверк звучить як постріл": Управління ООН у справах біженців опублікувало відео на підтримку українців
18:35
Євроcoюз ЄС
Кабмін та ЄС погодили "транспортний безвіз": названо терміни підписання угоди
18:21
Зеленський
Зеленський закликав Данію підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС
18:12
Майкл Маккол
Американці та НАТО будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги, – конгресмен Майкл Маккол
18:00
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Ворог починає збирати більше розвідданих щодо Миколаєва, - полковник Костенко
17:47
Володимир Сальдо
Суд заборонив партію Сальдо, якого окупанти призначили "очільником" Херсонщини
17:31
МЕФП
На економічному форумі у Петербурзі бояться замаху на Путіна: в акредитації відмовили московському журналісту, який має родичів в Україні
17:24
Папа Франциск та патріарх Кіріл
"Не все так однозначно": Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати"
17:21
Австрія
Ще одна країна вирішить, чи давати Україні статус кандидата в ЄС, після висновку Єврокомісії
17:20
автівки для фронту
Було – стало: відомий волонтер показав, як готують автівки для фронту
17:16
Українська ППО
Українська ППО 14 червня збила три російські крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря
17:02
У Шотландії почали підготовку до нового референдуму про незалежність від Великої Британії
16:42
Маріуполь
У Маріуполі все більше імпровізованих кладовищ, окупанти за поховання вимагають хабарі, - радник мера
16:37
медичний канабіс
Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
16:36
Аерофлот
Російський "Аерофлот" перевіз у травні на 20% менше пасажирів, аніж торік за аналогічний період
16:36
Ексклюзив
Микола Маломуж
Основний склад білоруської армії не піде воювати проти України, - генерал Маломуж
16:20
Україна Євросоюз
Єврокомісія не ухвалювала остаточних рішень щодо статусу кандидата для України
16:12
На фото Володимир Зеленський
Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримає Україну, – Зеленський
16:09
Автомобілі швидкої від уряду Іспанії
Уряд Іспанії передав Україні 15 автомобілів швидкої
15:59
"На***вает наших пацанов командование": в Росії наймають чоловіків "різноробочими", а відправляють на війну
15:47
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Якщо Джошуа переможе Усика, то у грудні зустрінеться з Ф'юрі, - промоутер
15:46
Північний потік
Росія скорочує поставки газу "Північним потоком-1" на 40%
15:44
Церемонія прощання із загиблим офіцером Олексієм Чубашевим
У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі журналістом та офіцером Олексієм Чубашевим
15:33
AliExpress
В Україну відновлюють доставку з Aliexpress
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV