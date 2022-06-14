В Ізюмі залишаються близько 15 тис. цивільних, окупанти не дозволяють евакуацію і відкриття гумкоридорів, - депутат міськради

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону", – розповів він.

За даними Стрельника, цивільні у самому Ізюмі, відрізані від можливості отримати гумдопомогу та евакуюватися.

"За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тис. цивільних жителів (переважно жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги, а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед - хворих, які не можуть отримати меддопомогу", – наголосив Стрельник.