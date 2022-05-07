На Харківщині місцевий за $2 тис. переправляв через кордон українців до Росії
26-річного харків’янина затримали за організацію переправлення через кордон українців. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України
Про це інформують на сайті Харківської обласної прокуратури.
У травні цього року чоловік намагався незаконно переправити держкордон України чотирьох людей.
Втікачі мали частину дороги проїхати на авто організатора, далі в районі с. Олександрівка Богодухівського району – пройти пішки поза межами пунктів пропуску.
Така послуга обійшлася по $500 з людини.
Військовослужбовці ЗСУ при спробі перетину кордону затримали 26-річного харків’янина.
У підозрюваного вилучено автомобіль та $2 тисячі.
Зловмисника затримали за ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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