На Харківщині місцевий за $2 тис. переправляв через кордон українців до Росії

Про це інформують на сайті Харківської обласної прокуратури.



У травні цього року чоловік намагався незаконно переправити держкордон України чотирьох людей.



Втікачі мали частину дороги проїхати на авто організатора, далі в районі с. Олександрівка Богодухівського району – пройти пішки поза межами пунктів пропуску.



Така послуга обійшлася по $500 з людини.



Військовослужбовці ЗСУ при спробі перетину кордону затримали 26-річного харків’янина.



У підозрюваного вилучено автомобіль та $2 тисячі.



Зловмисника затримали за ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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