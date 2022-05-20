Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що о 04:44 20 травня внаслідок потрапляння російської ракети спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківської області.

Пожежа охопила 6 гаражів на площі близько 150 кв.м., у яких згоріло 4 легкових автомобілі.

Підрозділи ДСНС локалізували вогонь о 06:03. Пожежу було повністю ліквідовано о 07:31.

За попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, вопродовж 19 травня російські окупанти продовжували обстрілювати райони Харківщини. У селі Циркуни загинув 64-річний чоловік

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