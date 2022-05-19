Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

"Сьогодні у місті та області неспокійно, ворог наносив удари і вночі, і вдень. Зранку РФ обстріляли Київський район Харкова, у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки - 1 людина поранена", - написав він.

За словами Синєгубова, окупанти також обстріляли Великі Хутори. Там травмувались жінка і дитина 13 років.

"Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - додав очільник ОВА.

Також Олег Синєгубов закликав мешканців не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Він повідомив, що окупанти залишили там вибухонебезпечні предмети. Додав, що на місцях працюють піротехніки.

На Харківщині від 5 травня українські захисники звільнили 23 населених пункти від окупантів.

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