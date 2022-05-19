Внаслідок обстрілу на Харківщині загинув один чоловік, ще 5 людей поранені, серед них дитина
Впродовж 19 травня російські військовослужбовці продовжували обстрілювати різні райони Харківщини. У селі Циркуни загинув 64-річний чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
"Сьогодні у місті та області неспокійно, ворог наносив удари і вночі, і вдень. Зранку РФ обстріляли Київський район Харкова, у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки - 1 людина поранена", - написав він.
За словами Синєгубова, окупанти також обстріляли Великі Хутори. Там травмувались жінка і дитина 13 років.
"Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - додав очільник ОВА.
Також Олег Синєгубов закликав мешканців не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Він повідомив, що окупанти залишили там вибухонебезпечні предмети. Додав, що на місцях працюють піротехніки.
- На Харківщині від 5 травня українські захисники звільнили 23 населених пункти від окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе