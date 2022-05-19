Про це інформує на сторінці у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населених пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ. Росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відволікти наші сили від основних напрямків", – розповів Олексій Громов.



Заступник начальника Генштабу наголошує, що головною метою армії РФ поки залишається саме вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Запеклі бої продовжуються на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. На Донецькому – противник із застосуванням авіації намагається наступати по всій лінії зіткнення.



Крім того, зберігається ймовірність наступу й на інших напрямках, утім такі активні дії втомлюють ворога, розповідає бригадний генерал.



"В акваторіях Чорного та Азовського морів зберігається загроза ракетних ударів по території України з корабельного складу Росії. Крім того, кораблі окупанта блокують цивільне судноплавство. З метою імітації загрози висадки морського десанту, противник постійно здійснює провокативні дії", – додав заступник начальника Генштабу ЗСУ.

11 травня стало відомо, що на Харківщині українські підрозділи продовжують успішні наступальні дії, звільнивши від окупантів село Питомник.

30 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що у результаті наступу українських військових у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Напередодні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про звільнення від окупантів та взяття під повний контроль села Руська Лозова, звідки росіяни обстрілювали Харків.

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