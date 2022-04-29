ЗСУ звільнили село Руська Лозова, звідки окупанти обстрілювали Харків, - Синєгубов

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



За попередніми даними, Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова, що на Харківщині.



Синєгубов повідомляє, що за словами командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення.

Адже саме звідси ворог постійно обстрілював з артилерії житлові райони Харкова.



Нагадаємо, що 26 квітня на Харківщині ЗСУ збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"