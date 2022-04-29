English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ звільнили село Руська Лозова, звідки окупанти обстрілювали Харків, - Синєгубов

ЗСУ звільнили село Руська Лозова, звідки окупанти обстрілювали Харків, - Синєгубов

29 квітня, 2022 п'ятниця
16:44
війна з Росією українські військові ЗСУ

На Харківщині Збройні сили України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Руська Лозова, звідки росіяни обстрілювали Харків

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова, що на Харківщині.

Синєгубов повідомляє, що за словами командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення.
Адже саме звідси ворог постійно обстрілював з артилерії житлові райони Харкова.
 

  • Нагадаємо, що 26 квітня на Харківщині ЗСУ збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
ЗСУ
Харківська ОДА
Харківщина
Читайте також:
Дмитро Разумков
28 квітня, 2022 четвер
Колишні члени ОПЗЖ пропонують депутатам великі гроші, заманюючи до себе, – Дмитро Разумков
28 квітня, 2022 четвер
Війна триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити, - Генсек ООН
Валерій Герасимов
27 квітня, 2022 середа
Начальник Генштабу ЗС РФ Гєрасімов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку, - Defence Express
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.53
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 квітня
17:28
Компанія Henkel відновлює роботу заводів на Львівщині та Київщині
17:27
окупанти
Буряти проти кадирівців: у Чорнобаївській громаді окупанти вчинили стрілянину через небажання наступати і суперечки за награбоване, - розвідка
17:19
Азербайджан
Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві
17:14
Іспанія винищувачі
Польща готова захищати небо Словаччини, якщо та передасть Україні бойові літаки, - польське міноборони
17:10
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго продовжує підтримувати медичні заклади Кременчука
17:05
Казахстан
Казахстан пообіцяв не допомагати РФ обходити санкції, - Кулеба
17:05
Операційне обладнання знищене прямим ударом, води та їжі залишилося мало, - командир морпіхів Волина про ситуацію на Азовсталі
17:04
Кирило Тимошенко
Держава планує надати понад 53 тис. квартир для 186 тис. вимушених переселенців, - заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
17:03
карта
Карта бойових дій в Україні станом на 16:00 29 квітня
16:54
Брати Суркіси
Те, що творить Путін – це параноя. Наші бійці його зупинять, - президент "Динамо" Суркіс
16:46
газ
Чехія відмовилась від оплати за російський газ рублями
16:35
Інтерв’ю
Дмитро Разумков
"Якщо людина – крадій, то вона й при мільйонних зарплатах покладе 10 гривень до кишені", – Дмитро Разумков
16:30
обстріл
Росія вдруге за добу обстріляла Сумщину: тепер некерованими ракетами з вертольоту
16:29
збірна України
Збірна України дізналась першого суперника у підготовці до відбору на ЧС-2022: гратимемо з німецькою "Борусією"
16:29
Під Гостомелем відкрили тимчасову транспортну переправу через річку Ірпінь
16:26
російські військові мародерствують
Намагались захопити Південноукраїнську АЕС: СБУ затримала російських військових та помічницю ватажків "ДНР"
16:10
Данська компанія Ørsted
Найбільша енергетична компанія Данії відмовила Газпрому в оплаті за газ рублями
16:05
Після демаршу Росії Болгарія стане газовим хабом для Південно-Східної Європи, - болгарський міністр фінансів
16:04
Костянтин Машовець
Українці краще обізнані про позиції та сили противника, ніж росіяни, – Костянтин Машовець
15:55
Придністров'я
РФ використовує склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї, – розвідка
15:53
Фільм Сеітаблаєва "Мирний-21" про події на Сході України у 2014 році представлять на кіноринку Marche du Film у Каннах
15:44
винищувач НАТО
Винищувачі НАТО в останні дні декілька разів піднімались в небо через російські літаки над Чорним і Балтійським морями
15:43
Світовий банк
Україна отримає додаткові 495 мільйонів євро із фонду Світового банку
15:40
У Маріуполі окупанти роздають місцевим жителям листівки з "правилами життя"
15:29
фейкові новини
Росія використовує ексрадника міністра оборони США Дугласа Макгрегора для інформаційного тероризму, – Центр протидії дезінформації
15:26
Одеса
В Одесі з 1 по 3 травня запровадять подовжену комендантську годину
15:14
порт
Слідом за ЄС: Норвегія закриває порти для російських суден у рамках санкцій, але є винятки
15:11
Під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям
15:07
G20
Путін прийняв запрошення на саміт G20, - президент Індонезії
14:59
касетний снаряд
На Дніпропетровщині через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік
14:53
тролейбус
Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального
14:48
Ексклюзив
Протест у Херсоні проти окупантів
Окупанти для допитів та катувань звозять у Нову Каховку проукраїнських активістів, місцевих депутатів та журналістів, - депутат облради Хлань
14:43
Ігор Смілянський
Укрпошта продаватиме мерч із "російським кораблем"
14:41
На Київщині за добу повернули електроенергію в домівки 3532 користувачів, - ОВА
14:38
паспорт РФ
ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали в Україну перед війною
14:32
200 грн гривня
Виводили гроші з банківської системи в Україні: арештовано активи російських бізнесменів на суму майже пів мільйона гривень
14:32
Ексклюзив
свічка скорботи
Ця війна - каскад особистих втрат і трагедій, - Портников про загибель журналістки Віри Гирич під час ракетного обстрілу Києва
14:29
Із Попасної 29 квітня вдалося вивезти 31 людину, евакуація триває
14:12
Охфордський університет
Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України
14:05
Жозеп Боррель
У ЄС привітали "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV