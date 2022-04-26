На Харківщині ЗСУ збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
На Харківщині воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський гелікоптер Ка-52
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракет ний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів США", - відзначають наші військові.
- Додамо, що унаслідок останнього обстрілу по Харківщині троє людей загинули, а семеро осіб поранені.
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