На Харківщині через нові обстріли загинуло 3 людей, 7 поранені, - голова ОВА
Унаслідок останнього обстрілу по Харківщині троє людей загинули, а семеро осіб поранені
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вчора, 25 квітня, РФ двічі обстріляла Харківщину, загинуло 3 людей, є поранені, - Синєгубов
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