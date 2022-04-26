На Харківщині через нові обстріли загинуло 3 людей, 7 поранені, - голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 25 квітня, РФ двічі обстріляла Харківщину, загинуло 3 людей, є поранені, - Синєгубов

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