РФ двічі обстріляла Харківщину, загинуло 3 людей, є поранені, - Синєгубов
Російська армія вчергове обстріляла Харківську область, загинуло троє людей, ще троє - поранені
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок - безневинно загинули 3 мирних жителів, 1 людина поранена. Через денні обстріли 2 поранених цивільних і в Золочівському районі", - написав він.
Синєгубов зазначив, що це чергові воєнні злочини окупантів проти мирного населення.
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