РФ двічі обстріляла Харківщину, загинуло 3 людей, є поранені, - Синєгубов

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.



"Від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок - безневинно загинули 3 мирних жителів, 1 людина поранена. Через денні обстріли 2 поранених цивільних і в Золочівському районі", - написав він.



Синєгубов зазначив, що це чергові воєнні злочини окупантів проти мирного населення.



24 квітня внаслідок російського обстрілу Чугуївського району Харкова загинула одна людина, поранення отримали шестеро мирних мешканців, зокрема дитина, пошкоджено та зруйновано житлові будинки