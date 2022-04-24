Один загиблий, ще 6 поранено. З'явилися подробиці сьогоднішніх ударів по Чугуєву й району

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



За інормацією слідства, близько 12:00 24 квітня росіяни з артилерії обстріляли Чугуїв і вбили 59-річного чоловіка. Ще троє людей зазнали поранень, серед них - 11-річний хлопчик. Низка житлових будинків пошкоджена та зруйнована. Також окупанти обстріляли Малинівку Чугуївського району, унаслідок чого двоє чоловіків і жінка отримали поранення.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.



Докази воєнних злочинів Росії можна надіслати на сайті.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що через ворожі обстріли в Чугуєві поранено двох дорослих і дитину.

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