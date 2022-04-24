Один загиблий, ще 6 поранено. З'явилися подробиці сьогоднішніх ударів по Чугуєву й району
24 квітня внаслідок російського обстрілу Чугуївського району Харкова загинула одна людина, поранення отримали шестеро мирних мешканців, зокрема дитина, пошкоджено та зруйновано житлові будинки
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За інормацією слідства, близько 12:00 24 квітня росіяни з артилерії обстріляли Чугуїв і вбили 59-річного чоловіка. Ще троє людей зазнали поранень, серед них - 11-річний хлопчик. Низка житлових будинків пошкоджена та зруйнована. Також окупанти обстріляли Малинівку Чугуївського району, унаслідок чого двоє чоловіків і жінка отримали поранення.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.
Докази воєнних злочинів Росії можна надіслати на сайті.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що через ворожі обстріли в Чугуєві поранено двох дорослих і дитину.
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