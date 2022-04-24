Через ворожі обстріли у Чугуєві поранено двоє дорослих і дитину, - поліція

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Харківської області Володимр Тимошко у Facebook.



"Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати 1986 року народження діагноз: осколочні поранення лівого бедра", – написав він.



Крі мтого, поранення дістав ще один місцевий мешканець, 1953 року народження. У нього осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс.



Тимошко закликав мешканців Харківської області залишатися вдома, незважаючи на Великдень.

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