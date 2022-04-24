Через ворожі обстріли у Чугуєві поранено двоє дорослих і дитину, - поліція
Російські окупанти 24 квітня обстріляли Чугуїв, що на Харківщиі, внаслідок чого поранено троє мирних жителів, у тому числі дитина 2010 року народження
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Харківської області Володимр Тимошко у Facebook.
"Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати 1986 року народження діагноз: осколочні поранення лівого бедра", – написав він.
Крі мтого, поранення дістав ще один місцевий мешканець, 1953 року народження. У нього осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс.
Тимошко закликав мешканців Харківської області залишатися вдома, незважаючи на Великдень.
- Нагадаємо, обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.
- У звільнений Чугуїв на Харківщині почали повертатися люди.
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