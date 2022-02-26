На Харківщині окупанти розстріляли рейсовий автобус, п'ятеро людей загинули

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Усі п'ятеро загиблих і шестеро поранених - мешканці Торецької громади. Вони перебували в рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупантів у районі села Волохів Яр Ізюмського району Харківської області.



Загинули дві 42-річні жінки та троє чоловіків, двоє з котрих - 2000 та 2004 року народження. Вік третього загиблого уточнюють.



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