На Харківщині окупанти розстріляли рейсовий автобус, п'ятеро людей загинули
26 лютого внаслідок обстрілу окупантами рейсового автобусу біля села Волохів Яр, Ізюмського району Харківської області, загинуло п'ятеро людей, ще шестеро зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Усі п'ятеро загиблих і шестеро поранених - мешканці Торецької громади. Вони перебували в рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупантів у районі села Волохів Яр Ізюмського району Харківської області.
Загинули дві 42-річні жінки та троє чоловіків, двоє з котрих - 2000 та 2004 року народження. Вік третього загиблого уточнюють.
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