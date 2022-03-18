На Харківщині окупанти зняли фейкове відео з нібито роздачею продуктів місцевим мешканцям, - ОВА
У Липцях на Харківщині росіяни з підставними людьми зняли фейк про нібито роздачу продуктів місцевим мешканцям
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він закликав мешканців Харківської області довіряти лише офіційній інформації, оскільки РФ запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців.
За словами Олега Синєгубова, на окремих тиимчасово окупованих територіях росіяни намагаються створити собі показовий позитивний імідж.
"Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям"" .
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