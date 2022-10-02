Про це повідомила у facebook волонтерка Наталія Попова.

"Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - йдеться у повідомлення.

17 вересня стало відомо, що у звільнених громадах Харківської області, збираються розгорнути мобільні шпиталі, де лікарні не мають можливості відновити роботу.

у звільнених громадах Харківської області, збираються розгорнути мобільні шпиталі, де лікарні не мають можливості відновити роботу. 1 жовтня у Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону автомобілів, у якій перебували мирні мешканці.

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