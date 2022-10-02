На Харківщині підірвалася на міні швидка допомога, водій загинув, - волонтерка
У неділю, 2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвався на міні, водій швидкої із 1501 бригади Кононенко Олександр загинув
Про це повідомила у facebook волонтерка Наталія Попова.
"Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - йдеться у повідомлення.
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