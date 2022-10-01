На Харківщині виявили обстріляну колону автомобілів із 20-ма загиблими цивільними
У Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону автомобілів, у якій перебували мирні мешканці
Про це повідомила СБУ.
Зазначають, що між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом Харківської області була виявлена розстріляна наприкінці вересня колона з семи автомобілів. Загинуло щонайменше 20 людей, серед них - 10 дітей.
"Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі", - сказав голова СБУ Василь Малюк.
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Наразі встановлюють особи убитих росіянами громадян та їхню кількість, документують та збирають докази злочину для Міжнародного кримінального суду. Деякі, кому вдалося вижити, дають свідчення правоохоронцям. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
Раніше про розстріляну колону автомобілів повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. Синєгубов зазначає, що окупанти завдали удару по цивільних, які намагалися втекти від обстрілів.
"Це жорстокість, яка не має виправдання", - написав голова Харківської ОДА.
Наразі на місці злочину працюють правоохоронці та експерти, проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються.
- Упродовж 30 вересня росіяни обстрілювали чотири райони Харківської області.
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