Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під ворожі удари потрапили Куп'янський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони. Зокрема під обстрілами опинилися населені пункти Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Унаслідок цього сталася пожежа на агропромисловому об'єкті та в багатоквартирному будинку.

Також упродовж доби госпіталізували двох людей. В Ізюмському районі 53-річна жінка отримала поранення, а в Харківському - на розтяжці підірвався 39-річний чоловік.

29 вересня окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ.

30 вересня повідомили, що на деокупованій Харківщині виявили склад із листівками для проведення псевдореферендумів.