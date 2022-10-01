Росіяни обстрілювали чотири райони Харківщини, одна жінка отримала поранення
Упродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти прилеглих до кордону з Росією і лінії зіткнення територій чотирьох районів Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Під ворожі удари потрапили Куп'янський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони. Зокрема під обстрілами опинилися населені пункти Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Унаслідок цього сталася пожежа на агропромисловому об'єкті та в багатоквартирному будинку.
Також упродовж доби госпіталізували двох людей. В Ізюмському районі 53-річна жінка отримала поранення, а в Харківському - на розтяжці підірвався 39-річний чоловік.
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