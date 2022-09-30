На Харківщині виявили склад з листівками для псевдореферендумів, - ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань знайшли склад в місті Ізюмі Харківській області з боєприпасами та пропагандистськими матеріалами
"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.
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