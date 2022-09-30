"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.

22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.

26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.

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