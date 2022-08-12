На Харківщині поліцейські п’ять годин виловлювали молоду африканську левицю

Про це повідомляє фейсбук-сторінка "Поліцейські офіцери громад".

"Хижак у дачному кооперативі – таке непересічне повідомлення отримали вчора поліцейські офіцери і розгорнули 5-годинну операцію з упіймання 8-місячної африканської левиці Василини, що неспішно прогулювалась поміж дачних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські, які виїхали на виклик кажуть, що зовні тварина не проявляла агресії, але "хижак є хижак".

"Перш за все, задля безпеки громадян, нами обмежено пересування людей тією територію та максимально поширено повідомлення про вимушені заходи. Тим часом на місце події оперативно доставили спеціалістів зі служби захисту тварин UAnimals. Левицю знерухомили безпечним для її здоров’я снодійним та направили до Київського зоопарку", - коментують подію поліцейські.

Згодом з'ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, лишивши тоді ще двомісячне левеня, на знайомих.

"Проте дівчинка за цей час неабияк підросла. Врешті наглядачі погодились з тим, що спеціалізований догляд за хвостатою мандрівницею нехай здійснюють професіонали", - підсумовують поліцейські.

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