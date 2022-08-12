На Харківщині поліцейські п’ять годин виловлювали молоду африканську левицю
У Пісочинській селищній раді стався курйозний випадок – поліцейські ловили справжню левицю, яка неспішно прогулювалась поміж дачних ділянок
Про це повідомляє фейсбук-сторінка "Поліцейські офіцери громад".
"Хижак у дачному кооперативі – таке непересічне повідомлення отримали вчора поліцейські офіцери і розгорнули 5-годинну операцію з упіймання 8-місячної африканської левиці Василини, що неспішно прогулювалась поміж дачних ділянок", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські, які виїхали на виклик кажуть, що зовні тварина не проявляла агресії, але "хижак є хижак".
"Перш за все, задля безпеки громадян, нами обмежено пересування людей тією територію та максимально поширено повідомлення про вимушені заходи. Тим часом на місце події оперативно доставили спеціалістів зі служби захисту тварин UAnimals. Левицю знерухомили безпечним для її здоров’я снодійним та направили до Київського зоопарку", - коментують подію поліцейські.
Згодом з'ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, лишивши тоді ще двомісячне левеня, на знайомих.
"Проте дівчинка за цей час неабияк підросла. Врешті наглядачі погодились з тим, що спеціалізований догляд за хвостатою мандрівницею нехай здійснюють професіонали", - підсумовують поліцейські.
- Нагадаємо, у Сінгапурі продаватимуть український корм для домашніх тварин
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе