У Сінгапурі продаватимуть український корм для домашніх тварин
Українські виробники кормів для домашніх тварин з 3 серпня отримали нові можливості для експорту до Сінгапуру
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Як йдеться у повідомленні, МЗС спільно з Держпродспоживслужбою відкриває нові ринки для українського експорту у світі, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі.
"3 серпня українські виробники кормів для домашніх тварин отримали нові можливості для експорту до Сінгапуру. Відповідний сертифікат здоров’я на експорт був погоджений компетентними органами обох країн", - пише МЗС.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, пошук нових можливостей для збільшення експорту українських товарів та послуг – ключовий пріоритет у роботі українських дипломатів в умовах війни.
"Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт якого щороку становить понад $170 млн, став доступним для українських виробників, завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби. Відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць, а отже – робить нас сильнішими", - сказав Кулеба.
- Євросоюз скасував усі мита і збори з українських товарів, які постачають на європейський ринок.
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що Польща допомагатиме експорту українських товарів, переважно зерна.
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