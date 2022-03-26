На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту
У Дрогобицькому Яру на околицях Харкова окупанти обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту
Про це повідомило Міноборони України.
"Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру на околиці Харкова. Нацисти повернулися. Рівно через 80 років", - заявили в міністерстві.
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