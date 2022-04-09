На Харківщині росіяни розстріляли очільника лісгоспу
На Харківщині російські військові розстріляли автомобіль директора Вовчанського лісового господарства Сергія Пієва, чоловік загинув на місці
Про це повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.
"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісова господарство" 8 квітня, повертаючись додому після робочого дня, його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться в повідомленні.
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