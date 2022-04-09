На Харківщині росіяни розстріляли очільника лісгоспу

Про це повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.



"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісова господарство" 8 квітня, повертаючись додому після робочого дня, його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb