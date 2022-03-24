На Харківщині російський гелікоптер обстріляв техніку своїх військ, - Синєгубов
На Харківщині гелікоптер окупантів завдав авіаудару по військовій техніці своїх же російських військ
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Стало відомо, що зранку російський гелікоптер помилково знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані Харківської області.
Голова ОДА інформує, що саме ці окупанти постійно обстрілювали Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.
"Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - коментує Синєгубов.
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