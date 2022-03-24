На Харківщині російський гелікоптер обстріляв техніку своїх військ, - Синєгубов

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



Стало відомо, що зранку російський гелікоптер помилково знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані Харківської області.



Голова ОДА інформує, що саме ці окупанти постійно обстрілювали Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

"Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - коментує Синєгубов.



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